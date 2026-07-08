Bir dönem Amerika'nın en gösterişli konaklama noktalarından biri olarak görülen Celestial Suite, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu. Teksas'ın Houston kentindeki eski AstroWorld Oteli'nin en üst katında yer alan ve milyon dolarlık bütçeyle inşa edilen lüks çatı katı, bugün terk edilmiş olmasına rağmen ihtişamını tamamen kaybetmiş değil.

Celestial Suite'i diğer otel odalarından ayıran en önemli özellik, kullanılan sıra dışı malzemelerdi. Süitin dekorasyonunda 24 ayar altın süslemeler, Tiffany kristalleri, özel mermer kaplamalar ve dönemin en pahalı iç mimari detayları tercih edildi.

Yaklaşık 1 milyon dolar harcanarak hayata geçirilen proje, günümüz hesaplamalarına göre 9 milyon doların üzerinde bir değere ulaşıyor. Tasarım sürecinde Oscar ödüllü set tasarımcısı Harper Goff da görev aldı. Amaç ise sıradan bir otel odası değil, unutulmayacak bir lüks deneyimi sunmaktı.

13 FARKLI TEMAYA SAHİP GÖRKEMLİ BİR YAŞAM ALANI

İki katlı olarak tasarlanan Celestial Suite, toplam 13 farklı temalı bölümden oluşuyordu. Her odanın kendine ait dekorasyonu ve konsepti bulunurken, süit adeta film setini andıran atmosferiyle dikkat çekiyordu. 1960'lı ve 1970'li yıllarda zengin iş insanları, ünlüler ve önemli isimlerin uğrak noktası olan mekan, uzun süre dünyanın en pahalı konaklama seçeneklerinden biri arasında gösterildi.

ELVIS PRESLEY BİLE FAZLA GÖSTERİŞLİ BULDU

Döneme ilişkin aktarılan bilgilere göre, lüksün sınırlarını zorlayan Celestial Suite'in ihtişamı, Elvis Presley gibi gösterişli yaşam tarzıyla tanınan isimleri bile şaşırtıyordu. Hatta bazı anlatımlarda Presley'nin süiti "fazla abartılı" bulduğu ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Yıllar boyunca kaderine terk edilen Celestial Suite, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde yeniden gündeme geldi. Houston'da kent keşifleri yapan @houstonurbex isimli içerik üreticisi, çatı katının bugünkü halini TikTok'ta paylaştı. "Houston'daki terk edilmiş Elvis Presley çatı katı" başlığıyla yayımlanan görüntüler kısa sürede 132 binden fazla izlenmeye ulaştı.

Videolarda tozla kaplanmış odalar, yıpranmış halılar, karanlık koridorlar ve hâlâ görülebilen altın işlemeler ile mermer detaylar dikkat çekiyor.