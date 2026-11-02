Bir zamanlar enerji üretimi için açılan kuyular, yıllar sonra çevreyi tehdit eden bir soruna dönüştü. Bazı kuyuların hangi şirkete ait olduğunun belirlenememesi ise temizleme ve kapatma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

KUYULARDAN KİRLİ SU FIŞKIRIYOR

Teksas'ta petrol ve doğal gaz üretiminin sona ermesinin ardından binlerce kuyu kullanılmadan bırakıldı. Bu kuyuların bir kısmı uygun şekilde kapatılmadığı için yer altındaki basınçlı sıvılar zamanla yüzeye çıkmaya başladı.

Bazı bölgelerde kuyulardan fışkıran tuzlu su, çevrede birikintiler oluştururken toprağın yapısını da olumsuz etkiliyor. Yüzeye çıkan sıvıların çeşitli kimyasal maddeler içerebilmesi, çevre kirliliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

BİNLERCE KUYU SAHİPSİZ KALDI

Teksas'ta yaklaşık 8 bin 900 sahipsiz petrol ve doğal gaz kuyusu tespit edildi. Eyaletin batısında en az sekiz kuyuda meydana gelen patlama ve sızıntılar sonucunda kirli su geniş alanlara yayıldı. Bir bölgede ise yaklaşık 60 metre genişliğinde çökme çukuru oluştu.

Kuyulardan yalnızca kirli su değil, metan ve hidrojen sülfür gibi tehlikeli gazlar da sızabiliyor. Bu durum hem çevrede yaşayan insanlar hem de su kaynakları açısından risk oluşturuyor.

Yetkililer, tehlikeli kuyuları kapatmak için çalışmalar yürütse de yüksek maliyetler süreci zorlaştırıyor. Bir kuyunun kapatılması ortalama 57 bin dolara mal olurken, ciddi sızıntıların giderilmesi milyonlarca doları bulabiliyor. Eyalette on binlerce kuyu kapatılmış olmasına rağmen sahipsiz kalan yeni kuyular sorunun devam etmesine neden oluyor.