Orán bölgesindeki Puesto Guardián petrol sahasında bulunan Lomas de Olmedo X-10 adlı kuyu 1983 yılında açıldı. Yıllar içinde kullanım dışı kalan kuyudaki sızıntının uzun süredir devam ettiği, son incelemelerde ise sorunun hâlâ kontrol altına alınamadığı görüldü. Bölge sakinleri özellikle kuyunun çevresinde oluşan birikintiler ve yoğun koku nedeniyle endişeli.

KUYUNUN ÇEVRESİNDE KİRLİ SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Sahada yapılan incelemelerde kuyudan basınçla çıkan sıvıların çevredeki toprağa yayıldığı ve bazı bölgelerde kirli su birikintileri oluşturduğu tespit edildi. Sızıntının yalnızca kuyunun hemen çevresiyle sınırlı olmadığı, sıvıların bazı noktalarda yaklaşık 500 metre uzağa kadar ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki bir diğer sorun ise kuyudan çıkan gaz. Alana yaklaşırken yoğun bir kokunun hissedilebildiği, inceleme yapan kişilerin koruyucu ekipman kullanmak zorunda kaldığı aktarılıyor. Sıvının yüzeyde bıraktığı koyu renkli kalıntılar da kirliliğin arazideki izlerini açıkça gösteriyor.

Çevrede yaşayanlar, durumun bölgedeki hayvanları ve bitki örtüsünü de etkilediğini dile getiriyor. Kuyunun yakınlarında hayvan ölümleri görüldüğüne ilişkin şikayetler bulunurken, hidrokarbonların toprağa ve yer altı sularına verebileceği zarar da araştırılıyor.

KUYUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Pichanal Savcılığı, yıllardır çözülemeyen sızıntıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Yetkililer daha önce alanın güvenlik çemberine alınması, insanların ve hayvanların kuyuya yaklaşmasının engellenmesi ve yüzeye çıkan sıvıların çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için önlem alınmasını istemişti.

Soruşturmada yalnızca mevcut kirlilik değil, kuyunun geçmişte kimler tarafından işletildiği ve kullanım dışı kaldıktan sonra gerekli güvenlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı da inceleniyor. Teknik çalışmalarla kirlenmenin ne kadar geniş bir alana yayıldığının ve bölgenin temizlenmesi için hangi işlemlerin yapılması gerektiğinin belirlenmesi bekleniyor.