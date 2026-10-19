erk edilmiş futbol stadyumlarında yıllar boyunca kaybolan eşyaların akıbeti merak konusu oldu. Bir içerik üreticisi, Real Madrid'in 160 dolarlık formasını satın alabilmek için 3 terk edilmiş stadyumda hazine aramaya karar verdi. İlk durağında eski madeni paralar, metal parçaları ve geçmişten izler bulan içerik üreticisi, aradığı değere ulaşmak için stadyumun tribünlerini ve saha kenarını tek tek inceledi.

İçerik üreticisi, evinde otururken terk edilmiş bir binada değerli eşyalar bulan bir adamın hikâyesine rastladı. Bu olaydan ilham alan genç adam, fiyatı 160 dolar (yaklaşık 8 bin TL) olan Real Madrid formasını satın alabilmek için terk edilmiş 3 futbol stadyumunu gezmeye karar verdi, ancak bir şartı vardı: Bulduğu eşyaların değeri formayı almaya yetmezse alışveriş yapmayacaktı.

İlk stadyum 25 yıldır kullanılmıyordu

İlk olarak geçmişte 44 bin kişinin tribünleri doldurduğu, 2001 yılından bu yana kullanılmayan bir stadyuma gitti. Amacı, yıllar önce maç izlemeye gelen taraftarların düşürdüğü eşyaları bulmaktı.

Aramaya başladıktan kısa süre sonra ilk madeni parayı bulan içerik üreticisi, ardından kırık bir düdük keşfetti. Bulduklarını yanında taşıdığı bir kutuya yerleştiren genç adam, yolculuğun sonunda yalnızca en özel buluntuyu saklayacağını söyledi.

Tribünleri adım adım tarayan içerik üreticisi, birkaç metal parça ve 20 sent daha buldu. Kazancı henüz oldukça sınırlı olsa da aramaya devam etti.

Stadyumun geçmişini araştırdığında ise dikkat çekici bir hikâyeyle karşılaştı. 2015 yılında, eski futbolcu Peter Ševčara'nın veda maçını burada oynamak istemesi üzerine taraftarlar harekete geçmişti. Yıllardır otlarla kaplanan tribünleri temizleyen ve sahayı yeniden kullanıma hazırlayan taraftarlar, efsane oyuncuya veda edebilmek için stadyumu geçici olarak yeniden canlandırmıştı.

Ancak stadyum, o tarihten sonra yeniden kapalı kalmıştı. Bu da içerik üreticisine, o günlerde taraftarların düşürmüş olabileceği eşyaları bulma umudu verdi.

Saha çevresine indiğinde metal dedektörüyle arama yapan ve stadyumun kapandığı günden beri her sabah burayı ziyaret ettiğini söyleyen Mateo adlı bir adamla karşılaştı. Bu karşılaşmadan etkilenen genç adam, buluntularını koyduğu kutuya da onun adını verdi.

Aramasını saha kenarında sürdüren içerik üreticisi, önce kırık bir eşya ve bir saç tokası buldu. Ardından metal dedektörünün sinyal verdiği noktayı kazınca üzerinde 7 rakamı bulunan metal bir parça çıkardı. Bunun eski skor tabelasına ait olabileceğini düşündü.

Oyuncu yedek kulübelerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen genç adam, yerde metal bir işaret fişeğine benzeyen bir nesne gördü. Ancak asıl dikkatini çeken, dedektörün yeniden sinyal vermesiydi.

Kazdığı noktadan oldukça eski görünen bir madeni para çıkardı. Üzerindeki rakam dışında belirgin bir ayrıntı seçemediği için paranın hangi döneme ait olduğunu ve maddi değerini daha sonra araştırmaya karar verdi.

Aramayı sürdürürken bu kez içinde iki madeni para bulunan küçük bir defter ya da hakem ekipmanına benzeyen bir nesne buldu. Paraların üzerindeki tarihlerden birinin 1978, diğerinin ise 1980 olduğunu fark etti. Yazıların Rusçaya benzediğini düşünen içerik üreticisi, bu eşyaların stadyumda geçmişte oynanan maçlarla bağlantılı olabileceğini tahmin etti.

Bulduğu eşyaların toplam değerini henüz hesaplayamayan genç adam, soyunma odalarına yöneldi. Burada futbolcuların geride bırakmış olabileceği eşyaları aramak istiyo rdu. Ancak içeri girdiğinde yerde bir ayakkabıya veya giysiye benzeyen tuhaf nesneler gördü. Durumdan tedirgin olan içerik üreticisi, bölgeden hızla uzaklaştı.

Real Madrid formasını satın almasına yetecek parayı henüz toplayamayan genç adamın önünde, incelemesi gereken başka alanlar ve ziyaret etmesi gereken 2 terk edilmiş stadyum daha bulunuyordu.