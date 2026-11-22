Hobart kentinin doğusundaki Mount Rumney bölgesinde bulunan tünel, Dean Smith ve eşinin 2000 yılında satın aldığı arazinin içinde yer alıyor. Başlangıçta burayı yalnızca depo olarak kullanan Smith, yıllar sonra aldığı bir öneriyle mantar üretimine yöneldi. Bugün Tunnel Hill Mushrooms adıyla faaliyet gösteren işletme, bölgedeki restoranlara ürün sağlıyor ve ziyaretçilerini ağırlıyor.

135 YILLIK TÜNELİ ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

1891 yılında inşa edilen tünel, Bellerive ile Sorell arasında uzanan eski demiryolu hattının bir parçasıydı. Yaklaşık 24 kilometrelik hat, diğer demiryollarıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle uzun yıllar eleştirilmişti.

Demiryolu hattı 1926 yılında kapatıldı. Rayların sökülmesinin ardından tünel, İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri belgelerin saklanması için kullanıldı. Daha sonraki yıllarda ise Tazmanya Üniversitesi tarafından kozmik ışın araştırmalarına ev sahipliği yaptı.

Dean Smith, eşiyle birlikte araziyi satın aldığında tünelde marul ve domates yetiştirmeyi düşündü. Ancak bu planlarını hayata geçirmedi. Yaklaşık beş yıl sonra tüneli görmek isteyen eski bir mantar çiftliği yöneticisinin ziyareti, her şeyi değiştirdi.

DOĞAL SERİNLİK VE NEMDEN YARARLANIYOR

Tünelin mantar yetiştiriciliğine uygun olduğunu öğrenen Smith, küçük miktarlarda üretim yaparak işe başladı. O dönemde elektrikçilik yapan Smith, zamanla mantar yetiştiriciliğine daha fazla ilgi duymaya başladı.

2015 yılında geçirdiği iş kazasının ardından eski mesleğine dönemeyen Smith, mantar üretimini tam zamanlı işine dönüştürdü.

Tünelin yıl boyunca serin, karanlık ve nemli kalması, mantar yetiştiriciliği için doğal bir ortam sağlıyor. Duvarlar boyunca yerleştirilen özel yetiştirme torbalarında yaklaşık 10 farklı mantar türü üretiliyor.

Smith'e göre tünelde yetişen mantarlar, kontrollü ve sıcak ortamlarda üretilenlere kıyasla daha yavaş büyüyor. Bu durumun ürünlerin daha yoğun bir lezzete sahip olmasını sağladığını belirtiyor.

RESTORANLARA SATIYOR, ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Başlangıçta yalnızca yerel pazarlara ve restoranlara mantar satmayı hedefleyen Smith'in işletmesi, zamanla turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Bugün tarihi tünelde rehberli geziler, mantar yetiştirme atölyeleri ve hasat etkinlikleri düzenleniyor. Ziyaretçiler, topladıkları mantarların eski bir trenin kullanıldığı barbekü alanında pişirildiği etkinliklere de katılabiliyor.

Avustralya'da eski demiryolu tünelinde faaliyet gösteren yalnızca iki mantar çiftliğinden biri olan işletme, bir zamanlar terk edilmiş durumdaki tarihi yapıyı yeniden kullanıma kazandırmış durumda.