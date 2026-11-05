Vicenza yakınlarındaki Montecchio Maggiore kasabasında bulunan Villa Mondeo adlı yapı, gelen bir ihbar üzerine incelemeye alındı. Tepelik ve izole bir bölgede yer alan villada yapılan aramalar, mülkün farklı noktalarına gizlenmiş büyük bir cephaneliği ortaya çıkardı.

VİLLADAN BAZUKA VE YÜZLERCE MERMİ ÇIKTI

İtalyan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı operasyona bomba imha uzmanları, itfaiye ekipleri ve diğer acil müdahale birimleri katıldı. Altı saatten uzun süren incelemelerde ana bina, müştemilatlar ve çevredeki ormanlık alan arandı.

Operasyonda bazuka, makineli tüfekler, el bombaları ve farklı türlerde 700'den fazla mermi ele geçirildiği bildirildi. Bulunan mühimmat arasında Alman yapımı bir tüfek bombası ile eski Yugoslavya dönemine ait olabileceği değerlendirilen patlayıcılar da yer aldı.

Silahların mülkün en az üç farklı noktasında saklandığı belirlenirken, villanın altındaki eski sığınaklar ve tüneller de incelemeye alındı. Bazı yapıların İkinci Dünya Savaşı döneminde kullanıldığı belirtiliyor.

ESKİ POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında villanın eski bekçisi olan 68 yaşındaki Arsenio Sinico şüpheli sıfatıyla sorgulandı. Daha önce belediye polisliği yaptığı öğrenilen Sinico, savaş silahları ve patlayıcıları ruhsatsız bulundurmakla suçlanıyor.

Mülkün sahibi olan ve 2019'da hayatını kaybeden Alman iş insanı Franz Sommer'in kızı ise soruşturmaya dahil edilmedi.

Vicenza Savcılığı, ele geçirilen silahların nereden getirildiğini, kimler tarafından kullanıldığını ve neden villada saklandığını araştırıyor. Mühimmatın bir bölümünün geçmiş savaşlarla bağlantılı olabileceği ihtimali de inceleniyor.