Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz mevsiminde birçok vatandaş, kapalı ayakkabılar yerine terlik giymeyi tercih ediyor. Ancak bu rahatlık, araç kullanımı sırasında sürücülerde soru işareti oluşturuyor.

Özellikle uzun yolculuklara çıkanlar ya da şehir içi kısa mesafelerde terlikle direksiyona geçenler, “Terlikle araba kullanmak yasak mı, cezası var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

TRAF İ K KANUNU NE D İ YOR?

Türkiye'de yürürlükte olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, terlikle araç kullanmayı açık bir şekilde yasaklamıyor. Yani doğrudan bir "terlikle araç kullanma yasağı" söz konusu değil.

Ancak bu durum, tamamen cezasız olduğu anlamına gelmiyor. Kanunun 47. maddesi, sürücülerin trafikte tehlikeye neden olabilecek davranışlardan kaçınması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Bu kapsamda, kullanılan terlik tipi eğer sürüş sırasında kontrol kaybına yol açabilecek riskler taşıyorsa, sürücünün cezai işlemle karşılaşması mümkün hale geliyor.

TERL İ K KAZAYA NEDEN OLURSA CEZA KAPIDA

Uzmanlara göre özellikle önü açık, arkası kaygan veya ayağı sabitlemeyen terlik türleri, fren ya da gaz pedalına basarken ayağın kaymasına neden olabilir. Bu gibi durumlar trafik güvenliğini tehdit ettiğinde, trafik polisleri tarafından değerlendirme yapılabilir.

Eğer sürücünün kullandığı terlik, sürüş güvenliğini olumsuz etkiler ve bu durum tespit edilirse, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” gerekçesiyle 2 bin 168 TL’ye kadar para cezası uygulanabilir.

TERL İ KLE ARA Ç KULLANMAK SERBEST AMA R İ SKL İ

Sonuç olarak, Türkiye’de terlikle araç kullanmak doğrudan yasak değil ancak güvenlik açısından riskli durumlar oluşturabileceği için dolaylı yoldan cezai sorumluluk doğurabilir. Sürücüler hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer bireyleri korumak adına, özellikle uzun yolculuklarda daha sağlam ve ayağı kavrayan ayakkabıları tercih etmeli.

Uzman Yorumu: “Sadece ceza almamak için değil, can güvenliği için de terlik yerine tabanı kaymaz, ayağı tamamen saran ayakkabılar tercih edilmelidir.”