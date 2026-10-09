Denizli'nin termal turizm merkezlerinden Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde acı bir olay meydana geldi. Bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver (80) ve eşi Yaşariye Ünver (79), 6 Ekim tarihinde tatil ve termal tedavi amacıyla bölgedeki bir pansiyona yerleşti.

Çiftin iki gün boyunca odalarından hiç çıkmamasından şüphelenen pansiyon çalışanları, kontrol amacıyla odaya girdi.

BANYODA HAREKETSİZ BULUNDULAR

Odaya giren görevliler, yaşlı çifti banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KÜKÜRT GAZI ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının odada yürüttüğü detaylı incelemelerin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre yaşlı çiftin kapalı alanda biriken kükürt gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.