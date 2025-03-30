Muğla Milas’ta Limak ve İC Holding’in işlettiği Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için yeni bir yargı süreci başlatıldı. Çevreciler, Akbelen Ormanı’nı yok eden santraller için “yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlali”nden Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Davayla ilgili açıklamayı, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri avukatı İsmail Hakkı Atal yaptı.

37 DAVANIN TAMAMINA RET

Atal, “Termik santral kaynaklı kirliliğin olduğu yerlerde, COVİD-19 vakalarının 10 kat; ölümlerinin 3 kat fazla olduğu ispatlandı. Türkiye’de 32 termik santralin kapatılması, 5 projenin iptali için 37 dava açtık. Davalar reddedildi” dedi. Atal, Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği’nin çalışmasını hatırlatıp santrallerin halk sağlığına maliyetini ise şöyle hesapladı:

KAZANÇLARININ 650 KATI

“Bu şirketler 200 milyon TL kazansın diye; öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar için devlet yılda 130 milyar TL sağlık harcaması yapıyor. Şirketlerinin kazancının 650 katı. Sadece doğa değil insanlar da ölüyor.” Dr. Sebahat Genç, “İnsanlar sağlıklarından ve topraklarından olmamak için savaşıyor. Kömürlü santrallerden vazgeçilmeli” dedi.