Diyarbakır'da yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar da etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan çocukların serinlemek için tercih ettiği adres bu yıl da değişmedi.
YASAK DİNLEMEDİLER
Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı, sıcak havalardan kaçan çocukların buluşma noktası oldu. İçerisinde biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki farklı süs havuzu barındıran parkta, suya girmenin yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar gün boyu havuzda vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.