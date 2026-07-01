Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te artan hava sıcaklıkları nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük bir sakinlik gözlemlenirken, uzmanlar sıcaklık stresine karşı vatandaşları uyarıyor.
ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRDÜ
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü illerin başında gelen Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi buldu. Atatürk Bulvarı'nda yüksek sıcaklığı gören vatandaşlar, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Kentin en işlek noktalarında sıcak hava nedeniyle büyük bir sakinlik yaşandı.
Hava sıcaklığının zaman zaman 36 derece olarak ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi havuzlara girmekte buldu. Şehir merkezindeki sıcak hava dalgasından kaçan aileler ve gençler, göl kenarları ve havuz tesislerinde yoğunluk oluşturdu.
KİLİS'TE SOKAKLAR BOŞ KALDI
Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü Kilis'te ise öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklar nedeniyle vatandaşlar daha çok gölge ve kapalı alanları tercih etti.