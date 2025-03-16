Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 ila 18 derece üzerine çıktı.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak’ta sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde kaydedildi.
Bu 49 ilde, ilçelere göre değişen en yüksek sıcaklık değerleri 25,2 ile 33,5 derece arasında ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklık, 33,5 dereceyle Adana’da görüldü.