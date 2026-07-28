Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar etkisini iyice hissettirdi. Gün içerisinde termometrelerin 40 derecenin üzerini gördüğü kentte, sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği anlarda, kentin en hareketli cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Diyarbakır'ın her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ve turistik mekanları da aşırı sıcaklardan nasibini aldı. Tarihi yapılar ve kafeler adeta sessizliğe bürünürken, dışarıda bulunmak zorunda kalan az sayıda vatandaş ile kenti gezmeye gelen turistler, güneşten korunmak için ağaç altlarını ve gölgelik alanları tercih etti.
"Sosyal medyada tıklım tıklım görüyordum, şu an her yer sessiz"
Kentin tarihi dokusunu görmek amacıyla Siirt'ten Diyarbakır'a geldiğini belirten 28 yaşındaki Yasin Güngör, karşılaştığı sakinlik karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Tarihi mekanları çok daha kalabalık görmeyi beklediğini dile getiren Güngör, "Siirt’ten Diyarbakır’a tarihi yerleri görmeye geldim ve buraların yoğun olacağını bekliyordum. Ancak sıcaklardan dolayı tarihi yerler ve kafeler tamamen boş. Sosyal medyada gördüğümde her yer kalabalık ve tıklım tıklımdı. Şu an sıcaklardan dolayı her yer sessiz. Havanın serinlemesiyle birlikte akşam saatlerinde buraların yeniden dolacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.