İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dayanak gösterilen Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış’ın, terör örgütü üyesi olarak gösterildiği dava dosyalarının bazılarından beraat ettiği, bazı dosyalarda ise tanık olduğu halde, sanıkmış gibi gösterilerek delil oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

10 DAVA DOSYASI DELİL

Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemeleri ile Bölge İstinaf Mahkemeleri ve Yargıtay’da 10 ayrı dava dosyası Ekrem İmamoğlu soruşturmasına delil olarak gösterildi. Listenin suç hanesi kısmında “Silahlı terör örgütü üyeliği” ibaresi yer alırken, bu 10 dava dosyasının aşamaları ve akıbetiyle ilgili bilgilerin ise dosyaya konulmaması dikkat çekti. Azad Barış’ın aynı suç isnadıyla kapatılan Diyarbakır 3 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiği belirlendi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAMAZDI

Azad Barış için, İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Azad Barış halen firari olarak aranıyor. Barış, Şayet 10 ayrı dava dosyasında sanık olarak yargılanıp mahkum olsaydı 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Diyarbakır’dan milletvekili adaylığına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından da olur verilemezdi.Barış, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır’da 10. milletvekili adayı olmuştu. Ezidi asıllı olan Azad Barış, aynı zamanda felsefe doktorluğu unvanına sahip.

NE SANIK NE DE TANIK

- Kapatılan Diyarbakır Özel Yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2010-444 numaralı dosyada tanıktı, “Terör örgütü kurma yönetme” yazıldı.

- Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2014/235 No’lu dosyada sanık ve tanık olmadığı ve davada hiçbir taraf rolü bulunmamasına rağmen, bu dosyada da “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetmekle” suçlandı.

- Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/217 numaralı dosyasında sanık gösterildi. “Silahlı terör örgütüne üye olmak”la suçlandı.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin 2017/1428 dosyasında “Silahlı terör örgütü üyesi olma, kurma veya yönetme”den sanık olarak kaydı bulunduğu bilgisi gösterildi, İmamoğlu’nun delil klasörlerine ve MASAK raporuna konuldu. Barış sanık değildi.

- Yargıtay’da olduğu gösterilen 2017/1428 esas sayılı dosyanın da Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2018/7107 esas dosyası olduğu, ancak bu davada da Barış’ın taraf rolü bulunmadığı, ne sanık, ne tanık, ne müşteki, ne mağdur ne de katılan olduğu halde İmamoğlu’yla ilgili dosyaya delil olarak konuldu.