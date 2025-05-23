Dava dilekçesinde, Berlin’in barışı teşvik etmesi istendi. 2022’de yasağın kaldırılması için Alman hükümetine yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesi’ne gidilirken, konu Berlin’de bir basın toplantısı ile duyuruldu.

PKK adına dilekçe veren Avukat Lukas Theune, “PKK feshedildiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Barış sürecinin başarıya ulaşabilmesi için Almanya’daki yasağın kaldırılmasının zamanı gelmiştir” dedi. Sözde Kürdistan Ulusal Kongresi adına konuşan Nilüfer Koçi ise, “Erdoğan ve Bahçeli bile olumlu karşıladı ancak PKK yasağının Almanya’daki neden sürdürüldüğü anlaşılamıyor” ifadelerini kullandı.