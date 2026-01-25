Teröristbaşı Öcalan’ın, 24 Kasım’da AKP’li, MHP’li ve DEM Partili 3 milletvekilinden oluşan İmralı heyeti ile yaptığı görüşme tutanaklarında ilginç detaylar yer aldı.

Öcalan’ın kendisini Atatürk ile bir tutma pervasızlığında bulunduğu görüldü. Elebaşı, Atatürk’ün Çanakkale’de Anzaklar için ‘Sizin şehitleriniz bizim de şehitlerimiz’ dediğini belirterek PKK terörüne kurban giden şehitlerin ailelerinin de kendisini de böyle tanımlamasını istedi.

‘SAÇMA ÖRNEKLER VERMİŞ’

AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci de Öcalan için “Tutanakları okuyunca Meclis heyetini, nasıl ayaküstü dolandırmaya çalıştığını gördük. Kendini Atatürk’le bir tutan bu narsistin, ne kadar saçma sapan örnekler verdiğini gördük” ifadelerini kullandı.

Tutanaklara yansıyan ifadelere göre Öcalan, “Ankara’da ilk gittiğim dernek Ülkü Ocaklarıdır, siyasete orada başladım” diyerek, MHP’yi de çok iyi tanıdığını belirtiyor.

MALTEPE CAMİİ’NDE NAMAZ

Öcalan, Kenya’da yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde de lise yıllarında ülkücü ve muhafazakar olduğunu söylemiş, Ankara’daki Maltepe Camii’nde namaz kıldığını, Necip Fazıl Kısakürek’in toplantılarına katıldığını açıklamıştı.

KAPI KAPI DOLAŞMIŞ

PKK terör örgütümün lider kadrosunda yer alan Şemdik Sakık da yazdığı “Apo” adlı kitabında Öcalan için “Önce Ülkü Ocakları Derneği’ne gidiyor, burada yüz bulamayınca Milli Türk Talebe Birliği’nin kapısını çalıyor. Buradan da eli boş dönünce sol örgütlere yöneldi, sonra da çaresizlikten PKK’yı kurdu” diye yazmıştı.

Üç kişilik heyet

İmralı Heyeti, AKP’den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşmuştu. Öcalan, 24 Kasım’da görüşlerini bu heyete açıklamıştı.

‘Umut hakkı için irade oluşmadı’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’na ilişkin komisyonda henüz ortak bir görüş birliğinin oluşmadığını söyledi. Umut hakkı üzerinde uzlaşılan, karar haline dönüşen bir iradenin henüz gündeme gelmediğini vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

“Umut hakkı ile alakalı netleşen, bu komisyonda ortak bir karar haline dönüşen henüz bir irade söz konusu değil. O komisyonun müşterek iradesiyle bu hususta yasal anlamda atılması icap eden adımlar konusunda oluşacak mutabakat neyi gerektiriyorsa, MP de o konuda katkı sunmaya hazır. Komisyonun mutabakatıyla, ortak kararıyla birtakım adımlar atılmalı.”