Kilis merkezli olarak Gaziantep ve Konya'da IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, örgüt adına faaliyet gösterdiği ve sanal medya mecraları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli ve idari süreçler başlatıldı. Şüphelilerden 24'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 4 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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