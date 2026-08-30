Diyarbakır Valiliği, kentte bazı sokaklara terör örgütü üyelerinin posterlerinin asıldığına ilişkin sanal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.



Olayın münferit olduğu ve kent geneline yayılmış bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30.08.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek; halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir” denildi.