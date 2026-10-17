Terör örgütü PKK’nın önemli lojistik merkezlerinden Metina’daki boşaltma sürecinin ardından, gözler Gara ve Hakurk hattındaki barınma alanlarına çevrildi.

Güvenlik kaynakları, Kandil’e uzanan güzergâhtaki mağaraların aşamalı olarak imha edileceğini ve çalışmaların ocak ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yürütülen çalışmalarda öncelikle barınma alanları ve lojistik merkezlerde bulunan silahların kriminolojik kayıtları çıkarılıyor.

Silah, mühimmat, patlayıcı, drone, paramotor ve uydu telsizleri, MİT tarafından kayıt altına alınıp listelendikten sonra imha ediliyor. İçerisinde hastane bulunan mağaralar da MİT gözetiminde ve Kuzey Irak yönetimiyle koordineli biçimde, bir daha kullanılmayacak şekilde patlatılarak boşaltılıyor.

SON DURAK KANDİL OLACAK

Örgüt mensuplarının dağınık halde kalmasını önlemek amacıyla toplanma noktası olarak Kandil belirlendi. Mağaraların imha edilmesinin ardından Kandil’e çekilecek grupların kayıt altına alınarak Türkiye’ye sevk edilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynakları, kaç kişinin ve hangi yöntemle Türkiye’ye geleceğinin belirleneceğini aktardı. Girişlerin, konsolosluklar ve gümrüklerde kurulacak özel masalar aracılığıyla takip edileceği belirtildi.

ELEBAŞLARI İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) silah bırakma teyidinin ardından, ceza indirimi öngören yasal düzenlemelerin dışında tutulacak örgüt elebaşları için üçüncü ülke seçeneği öne çıktı.

Irak yönetiminin örgüt yöneticilerini kendi topraklarında istemediğini bildirmesi üzerine, Türkiye’ye gelemeyecek isimlerin Türkiye’nin gözetiminde üçüncü ülkelere gönderilmesi seçeneği gündeme geldi.

SİNCAR’DAN İLK GRUP GELEBİLİR

Sincar’ın terörden arındırılmasına yönelik çalışmalar Irak hükümetinin gözetiminde sürdürülüyor. Güvenlik kaynakları, bölgenin temizlenmesi halinde Türkiye’nin Başika Üssü’nü boşaltacağını belirtti.

Sivillerin bölgeye dönüşüyle birlikte Türkiye’ye gelecek ilk grubun Sincar’dan olabileceği değerlendiriliyor.

ÖCALAN HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

Güvenlik kaynakları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreçteki konumuna ilişkin iddialara da açıklık getirdi.

Öcalan’a resmî bir görev veya “Silahsızlanma ve Barış Kurulu Başkanlığı” gibi bir statü verilmeyeceği vurgulandı.

Öcalan’ın yalnızca örgütün tasfiye sürecinde rol aldığını belirten kaynaklar, İmralı’da villa inşa edildiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

Açıklamada, Öcalan’ın iki oda ve bir çalışma alanından oluşan mevcut bölümde kaldığı ifade edildi.