Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önceki gün yayımlanan görüntülü mesajında yaptığı çağrının ardından aralarında KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın da bulunduğu 30 örgüt mensubu düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde bulunan Casene Mağarası’nda 11 Temmuz günü düzenlenen törende yakılan silahların nerede muhafaza edileceği belirlendi.

Süleymaniye Ulusal Güvenlik Müzesi Müdürü Ako Xarib, yakılan silahların Emne Sureke Ulusal Müzesi’ne götürülüp sergileneceğine ve muhafaza edileceğine ilişkin bir karar alındığı ifade ederek, ancak bu kararda yapılan değişiklikle yakılan silahların Casene Mağarası’nda muhafaza edileceğini söyledi.

Xarib, yakılan silahların korunması için özel bir yerin belirlenmesi amacıyla prosedür belirleneceğini ve nasıl korunacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, silah bırakan grupta yer alan terör örgütü KCK Eş Başkanı Bese Hozat, törenin ardından dün bir yayın kuruşuna verdiği röportajda, ''silah bırakmayı siyasi bir çözüm için adım olarak'' değerlendirdi.

Silahları yaktıktan sonra atılması gereken adımları beklediklerini söyleyen Hozat, ''Demokratik siyaset çağrısı yapan bir hareket için silahlar artık engeldir. Bu engelleri ciddiyet ve sorumlulukla kaldırmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Örgüt çizgisine yayın yapan kuruluşlarda silah bırakan grubun tören öncesindeki görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde grubun, Öcalan’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan video mesajını dinlediği ve Bese Hozat öncüğünde silah bırakma töreni için bulundukları alandan ayrılmaları yer aldı.

Ayrıca silah bırakan grupta yönetici pozisyonunda bulunanlardan Behzat Çerçel ve Tekoşin Ozan’la tören sonrasında yapılan röportajlar yayınlandı. Türkçe yapılan röportajlarda, örgüt yöneticileri ''demokratik siyaset için adım attıklarını, bunun yeni bir mücadele yöntemi olduğu'' vurgusunu yaptı.