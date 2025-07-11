Terör örgütü PKK’lı bir grubun, Kuzey Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye’de silah bırakması bekleniyor.
Süreç birkaç ayda tamamlanacak. Ankara, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin koordinasyonuyla silah bırakma alanları oluşturulacak.
İlk törenin canlı yayımlanması planlandı; ancak güvenlik gerekçesiyle vazgeçildi.
DEM Parti, bazı gazeteci ve yazarları törene davet etti.
Tören farklı bir alanda yapılacak, alana kamera ve fotoğraf makinesi alınmayacak.
IKBY VE TÜRKİYE İSTİHBARATLARI GÜVENLİKTEN SORUMLU OLACAK
Etkinliğin güvenliği, Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi istihbarat birimlerince sağlanacak.
Sürecin organizasyonunda ise yerel yetkililer, güvenlik ve koordinasyon açısından aktif rol alacak.