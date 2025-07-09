DEM Partili kaynaklar, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımı atmasına yönelik beklentiler ile TBMM kapanmadan kurulacağı ifade edilen komisyona yönelik yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parlamentoda kurulması beklenen komisyon için yeniden Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek partilerden gelen bütün önerilerin ortak noktalarının belirlenmesini amaçlıyor.

Kulislerde kurulacak komisyon için önümüzdeki hafta toplantı çağrısı yapabileceği de konuşulurken, DEM Partili kaynaklar, siyasi partilerin ortaklaştığı noktaların belirlenmesinden yana olduklarını ifade ediyor.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİ İÇİN ÖCALAN'DAN VİDEOLU MESAJ

11 Temmuz Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Süleymaniye’de yapılması planlanan PKK’nın silah bırakma etkinliğinin güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak ancak DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak.

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’dan yeni bir mesaj yayımlandı.