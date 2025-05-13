MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki konuşmasının ardından başlayan 'süreç'te teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta topladığı sözde kongresinin ardından dün kendini feshettiğini duyurdu.

Birçok siyasiden tepki ve destek mesajları gelirken AKP'li Soylu'nun 2023 yılında terör örgütüyle ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"GÜYA SİLAHI BIRAKIRLARMIŞ"

AKP'li Soylu şunları söylemişti:

“PKK, güya meclise gelince belki silahı bırakırlarmış. İlk defa mı geliyorlar meclise… Neyin silahını bırakacaklar? 86 tane terörist kaldı, nefes alamıyorlar.”

"SENİN MİLLİYETÇİLİĞİNE YAZIKLAR OLSUN" DEMİŞTİ

Soylu ayrıca Mansur Yavaş'a terör örgütü PKK üzerinden eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti:

"PKK on binlerce insanın kanına girecek ondan sonra şöyle söyleyecekler, diyecekler ki silahı bırakırlarsa... Bugün Mansur Yavaş efendi de aynı şeyi söylüyor senin milliyetçiliğine yazıklar olsun. Bunlar iktidar için her şeyi yaparlar."