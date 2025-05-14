Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Yılmaz Özdil terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasını masaya yatırdı.

Örgütün silah bıraktıkları ilan ettikleri açıklamada, "Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" ifadelerine yer vermesi tartışma yaratmıştı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, terör örgütü PKK'nın Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'nı hedef almasını şöyle değerlendirdi:

'HABERLERİNİN OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Bence iktidarın, devlet yetkililerin bu açıklamadan haberlerinin olmaması mümkün değil ama belki bilgileri olmayabilir.

'ÖCALAN'IN BİLE İTİRAZ ETTİĞİ SÖYLENİYOR'

Arka planda ne oluyor bilmiyoruz. Bu cümleler sonradan mı monte edildi? Uzlaşılmış bir metin midir ya da bugün sessiz kalınır ama yarın buna karşı bir şey yapılır mı? Bunların hepsini göreceğiz.

Abdullah Öcalan'ın bile Lozan vurgusuna itiraz ettiği söyleniyor, doğruysa...

DEM Parti de şahane alay ediyor. 'Yarın öbür gün süreç devam ederse, Duran Kalkan, Murat Karayılan'la görüşeceksiniz bu sözleri kendilerine sorarsınız' diyor.

'ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ DE RAHATSIZ ETMİŞTİR'

Bu sözlere takılıp kalırız çünkü hem barıştan söz ediyoruz hem de böyle bir üslup olmaz. Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası ile ilgili sözler eminim Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'yi de en az bizim kadar rahatsız etmiştir.