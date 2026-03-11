Terör örgütü YPG’nin üst düzey isimlerinden biri olarak bilinen Salih Müslim’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Salih Müslim’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Müslim’in ölümüne ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Uzun yıllardır YPG içerisinde üst düzey isimlerden biri olarak gösterilen Müslim’in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olduğu ifade ediliyordu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim’in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak.

Oxir be Hevalê Hêja, biranîna berxwedana te dê her û her rêya me ronî bike...."