Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde doğan terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakınları, Öcalan’ın talebi üzerine evin müze haline getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Aile, evin orijinal halinin korunmasını istiyor.

EVİ MÜZE YAPMAK İSTİYORLAR

DEM Partili Ömer Öcalan, “Başkan Apo burada yaşadı. Bazen Cemil Bayık ve Kemal Pir de burada kaldılar. Hareketin öncülüğünü yapan birçok kişi bu evi ziyaret etti. Bu evin orijinalliğini korumak ve bu şekilde tarihte kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılım süreciyle birlikte terör örgütü elebaşının statüsünün belirlenmesi çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Teröristbaşı, bu talebini ‘statü’ ve ‘yerleşke’ tartışmaları arasında açıkladı. Ailesi, “evi korumak’ için harekete geçti.

AKP'Lİ EFKAN ALA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SÖZCÜ bu iddiayı AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya sordu. Ala, "Bu konularda şu anda bizim uyguladığımız 'Terörsüz Türkiye' hedefinin tahkim edilmesine yönelik değerlendirmelere cevap vermeyi tercih ediyorum. Ben o konularda değerlendirme yapmamayı ve onlara cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çok hassas bir süreç yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.