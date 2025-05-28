Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atandı.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, iki PKK’lı terörist için 17 Mayıs’ta yapılmak istenen anmaya izin vermemişti. Ankara’dan gelen telefona rağmen kararından geri dönmeyen Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti. 21 Mayıs'ta bakanlık emrine alınan eski Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı.
Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Valiliği’ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği’ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.