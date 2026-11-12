Özlük haklarında eşitlik için mücadele eden er gaziler dertlerini bu kez Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzurunda dile getirdi.

Gaziler verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, Güvenpark’ta sabaha karşı yüzlerine ve gözlerine ışık tutularak uyandırıldıklarını hatırlattı. Er Gazi İbrahim Kalıpçı “Biz yerlerde sürüklendik, Meclis’e giremedik, teröristlerin anneleri ise ayakta karşılandı” dedi.

ONLARA SERBEST

Platform Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Biz Ankara’da 48 gün parklarda yattık sesimizi duyurmaya çalıştık, Meclise, Milli Savunma Bakanlığı’na yürümek istedik engellendik” vurgusu yaparak şöyle devam etti:

“Terörist başı Öcalan yandaşları, terör örgütünün anneleri, ellerini kollarını sallaya sallaya Gazi Meclise istediği gibi girip çıkabiliyor, istediği yerde istediği eylemi yapıyor. ‘Vatan için şehit olan çocukların anneleri ve vatan için gazi olanlar parklarda geceledi. Terör yandaşları ve çocukları örgüte katılıp dağa çıkanların anneleri ise Meclis’te ağırlandı. Biz vatan borcunu ödemek için gittik, şehit olduk gazi olduk, uzvumuzu vatana verdik. Lütuf değil hakkımızı istiyoruz.”

PARTLİLERİ ZİYARET

Çocukları dağda olan ve PKK’ya katılan anneler ise geçen hafta DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Van Milletvekili Mahmut Dindar ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Anneler ‘Öcalan’a özgürlük’ taleplerini Kürtçe ve Türkçe yazılı bir dosya olarak grup yöneticilerine iletti.

10 Kasım’da Anıtkabir’e giden er gaziler, ATA’yı andı. Er gaziler, Ankara’daki ikinci eylemlerini, kar altında yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle başlattı. Vatana gözünü, bacağını feda eden kahramanlar “Geçinemiyoruz. Lütuf değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

GAZİLERİN TALEPLERİ

- Sosyal ve ekonomik haklar eşitlik ve hakkaniyet temelinde yeniden düzenlenmeli.

- Maaş, aylık, tazminat ve diğer özlük haklarındaki mağduriyetler giderilmeli.

- Sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hakları güvence altına alınmalı.

- Eşitsizlikler ortadan kaldırılmalı. Er şehit aileleri ve er gazilerin sorunlarının çözümü için komisyon oluşturulmalı.

- Konut kredilerinde şehit yakınları ile gazilere öncelik tanınması, araç alımlarında ÖTV ve KDV düzenlemesi yapılmalı.

Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri’ni geçen hafta Meclis’te kabul etmişti.

KURTULMUŞ KABUL ETTİ

Barış Anneleri 4 Kasım’da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Öcalan’ın serbest bırakılmasını, tutukluların tahliye edilmesini istediler. Ancak gaziler ve şehit aileleri Meclis’e giremedi.

Erdem Çerçioğlu ve gaziler dün CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek artık haksızlıkların son bulmasını istedi.

BU AYRIM SON BULSUN

Erdem Çerçioğlu, gazi arkadaşlarıyla birlikte gittiği CHP CHP Genel Merkezi’nde yöneticilerle görüştü. Çerçioğlu, “Biz asker ocağı, peygamber ocağı diyerek vatan borcunu ödemek için gittik, şehit olduk gazi olduk Hakkımızı istiyoruz. Mücadelemiz para pul için değil, rütbeye göre yapılan ayrımın sona ermesi için” dedi. CHP MYK Üyesi Necdet Saraç ise ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılması ve taleplerin Türkiye kamuoyuna duyurulması için çalışacaklarını ifade etti.