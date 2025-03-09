MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te yaptığı çağrının ardından DEM Parti İmralı Heyeti, 3 kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İlk görüşme, 28 Aralık 2024, ikinci görüşme ise 22 Ocak Çarşamba günü yapılırken, 27 Şubat'taki son görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı okunmuştu.

DEM Parti'nin İmralı ziyaretlerinin devam ettiği günlerde teröristbaşı Öcalan'ın katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

AMELİYAT OLDU, BİR AMELİYAT DAHA PLANLANDI

Gazete Duvar'ın haberine göre; Ameliyat, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in 28 Aralık’taki birinci ziyareti ile 22 Ocak’taki ikinci ziyareti arasında gerçekleşti. Heyete ikinci görüşmede Öcalan’ın bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu bilgisi verildi. Ameliyatın İmralı’da yapıldığı belirtilirken Öcalan’ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Buldan da verdiği bir röportajda; "İkinci defa gittiğimizde Öcalan katarakt ameliyatı olmuştu ve oldukça başarılı bir ameliyat olduğunu gözünün çok iyi gördüğünü söyledi. 3’üncü olarak gittiğimizde gözünde yaş olduğunu ve mendil kullandığını gözlemledim. Gözünden yaş gelmesi zaten katarakt ile alakalı değil gözyaşı kanallarında bir tıkanıklık olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili bir ameliyat kararı verilmemiş" demişti.