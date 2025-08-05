MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis komisyonunun toplanması aşamasına gelindi. PKK elebaşı Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü fesih açıklamasının ardından yapılması gereken yasal değişikliklerin ele alınacağı komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.

ÖNERİ BAHÇELİ’DEN

Yol haritasına ilişkin önerilerin dile getirileceği “Terörsüz Türkiye” komisyonunda 48 milletvekili yer alacak. Kararlar en az 29 üyenin oyu ile alınacak. Bahçeli, sürecin başında Öcalan için “Meclis’e gelsin, konuşsun” önerisi yapmış, bu talebi tartışma yaratmıştı. Öcalan Meclis’e gelemedi. Ancak komisyondaki partilerden birer temsilcinin İmralı’ya gidip teröristbaşı ile görüşmesi tartışılıyor. Muhalefet ise komisyonun öncelikli olarak Apo ile değil, şehit aileleri ile görüşmesini ve şehit ailelerinin de komisyonda temsil edilmesini istiyor.

HENÜZ ADI BELLİ DEĞİL

İmralı ziyaretine siyasi partiler karar verecek. CHP lideri Özgür Özel “Ne işimiz var” diyerek İmralı’ya gitmeyeceklerini ilan etmişti. Komisyonun adı ise henüz netleşmedi. MHP “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerdi. CHP ise komisyonun adında “Demokrasi” vurgusu olmasını istedi.

İlk yasak geldi; Foto muhabiri ve kameramanlar alınmıyor

‘Gizli oturum’ tehlikesi

İYİ Parti’nin katılmadığı komisyon bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. İktidarın basına kapatmak istediği komisyon çalışmaları için ilk yasak da geldi. Bugünkü toplantıya kameraman ve foto muhabirleri alınmayacak, TBMM kendisi görüntü servisi yapacak. İlk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek.

‘SIR’ OLARAK KALIR

AKP, toplantıların basına kapalı yapılıp tutanakların da “Gizli” olmasını istiyor. Muhalefet ise “Her şey açık olsun, 50 yıldır acı yaşayan vatandaşımızın her aşamayı bilmesi gerekir” görüşünü savunuyor. Meclis İçtüzüğü’nün 70’nci maddesine göre gizlilik kararı alınırsa komisyonda konuşulanlar ‘devlet sırrı’ sayılacak. Belgeler ve tutanaklar gizlenecek. İçtüzüğün 32. Maddesi’ne göre de kapalı oturum yapılması için üyelerin üçte birinin “Evet” demesi yeterli.

Emir: Süreç şeffaf olsun

Komisyon üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün başlayacak çalışmalarla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu. Emir, “Komisyona şehit aileleri, gaziler ve STK’lar gelip konuşmalı. Meclis çatısı altında, halkın gözü önünde, şeffaf bir çalışma olmalı, sürecin hiçbir aşaması gizlenemez” dedi. Emir şöyle devam etti: “Komisyonun adında da mutlaka ‘Demokrasi ve adalet’ olmalı. Seçilmişler ile Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulanlara özgürlük gelmeli. İktidar kendi gündemini dayatmasın.”

Polis de var ilahiyatçı da

Komisyonda AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, Yeni Yol Partisi’nden 3, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP’den 1’er milletvekili var. Komisyon üyeleri arasında DSP ve HÜDAPAR Genel Başkanları da bulunuyor. İktidar partisi AKP, iki eski Emniyet genel müdürü ile ilahiyatçıları da üye yaptı. Komisyonda yer alan isimler arasında AKP’den Abdulhamit Gül ve Mustafa Şen; MHP’den Feti Yıldız, Dem Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit; CHP’den Türkan Elçi var.