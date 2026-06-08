DEM Parti öncülüğünde, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “özgürlük” talebiyle düzenlenmesi planlanan mitinglerin yeni tarihleri açıklandı.

İKİ DEFA ERTELENMİŞTİ

Daha önce Diyarbakır’da yapılması planlanan ancak valilik tarafından alınan yasak kararları nedeniyle iki kez ertelenen miting için yeni program duyuruldu.

4 İLDE SOKAĞA ÇIKACAKLAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanlarının da katıldığı “Özgürlük Mitingi için Deklarasyon” programında yapılan açıklamada, mitinglerin 27-28 Haziran tarihlerinde dört farklı kentte gerçekleştirileceği bildirildi.

Buna göre 27 Haziran’da Van ve Mersin’de, 28 Haziran’da ise Diyarbakır ve İstanbul’da mitinglerin yapılmasının planlandığı ifade edildi.