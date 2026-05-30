TBMM’de “Terörsüz Türkiye” amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı, aradan 102 gün geçti. Yasal düzenlemeler için henüz adım atılmadı ancak MHP’nin ’’Koordinatör’’ olmasını istediği teröristbaşı Öcalan’a ilk “statü” veriliyor. Yeni gelişmeyi TBMM Başkanvekili DEM’li Pervin Buldan açıkladı. Meclis’in çıkaracağı, cezaevindeki ve dağdaki teröristlerin affı ve evlerine dönüşü maddelerinin de yer alacağı yasa taslağı İmralı’ya götürülecek, bu taslağı Öcalan inceleyecek.

24 Mayıs günü yaptıkları 3 saatlik görüşmeyi anlatan Buldan “Sayın Öcalan, bu süreçte kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Meclis kapanmadan, yasanın çıkması için temaslarımızı yoğunlaştırıp Sayın Öcalan’a bu taslağı sunmayı planlıyoruz Bir defaya mahsus 7-8 maddelik bir yasa olacak. Örgüt mensupları belli bir sürede bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler. Bayramdan sonra taslağın çıkması için çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

Bayramdan sonra kritik 45 gün

Cumhur İttifakı temsilcileri ise yasal adım için güvenlik birimlerinin ‘doğrulama’ yapmasını şart koşuyor. Anayasa’ya göre 1 Temmuz’da Meclis tatile giriyor. Ancak genel beklenti 15 Temmuz’dan sonra tatile çıkılması yönünde. Bayramdan sonra 1.5 aylık süre olacak. Tam bir ittifak olması halinde bu süre içinde yasal düzenleme yapılabilir. Komisyon raporuna 5 grup (AKP-CHP-MHP-DEM ve Yeni Yol) tam destek verdi. Yasal düzenleme için de tam mutabakat aranacak. CHP’de yaşanan tartışmalar başta olmak üzere konjonktür gelişmelerin ortak yasa hazırlanmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.