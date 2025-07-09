11 Temmuz Cuma günü Süleymaniye’de yapılması planlanan PKK’nın silah bırakma töreni öncesinde PKK'ya yakın medya organları Öcalan'a ait bir video paylaştı.

İmralı'da kayda alınan videoda Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

27 Şubat tarihinde PKK'nın yaptığı ilk çağrıda teröristbaşı Öcalan'ın yanında yer alan isimlere 3 yeni isim eklendiği görüldü.

Teröristbaşı Öcalan'ın yaptığı ilk çağrıda İmralı'da kalan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım da yer aldı.

Aradan geçen 4 ayın ardından teröristbaşı Öcalan'ın yaptığı videolu çağrıda yanında 3 ismin daha yer aldığı görüldü.

SEKRETERYA İDDİALARI

Süreç tartışmaları devam ederken teröristbaşı Öcalan için İmralı'da sekreterya kurulacağı öne sürülmüş ve İmralı'ya yen isimlerin nakledileceği kaydedilmişti.

PKK'ya yakın medya organlarının paylaştığı yeni fotoğraf ve videolu mesajda iddiaya konu isimlerin yer aldığı görüldü.

FOTOĞRAFTA 3 YENİ İSİM

Bu üç yeni ismin Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi.

1969 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğan Yamalak 1994 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

1973 doğumlu olan Ergin Atabey ise "Mavi Çarşı saldırısı" sanıklarından biri olarak biliniyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde doğan Zeki Bayhan ise 1998 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor.

19 HAZİRAN AYRINTISI

Yayınlanan videoda kayda alınan sözlerin 19 Haziran'da terörisbaşı Öcalan tarafından kaleme alınması dikkat çekerken; kamuoyuyla 20 gün sonra paylaşıldı.