DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile alakalı açıklamalarda bulundu. Önceki akşam Medya Haber TV’de katıldığı programda konuşan Sancar, Öcalan’ın İmralı Adası’nda kendisi için hazırlanan yeni yere geçtiğini söyledi. Sancar, bu gelişmenin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci açısından önem taşıdığını ifade ederek, “Öcalan İmralı’da yapılan yeni yere geçti. Öcalan’ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir” dedi.

KOŞULLAR DÜZENLENDİ

Ancak Sancar, yeni binanın fiziki özellikleri, taşınmanın hangi tarihte gerçekleştiği ve Öcalan’ın buradaki çalışma koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi. İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ise, dün yaptığı açıklamada, “Yeni yeri cezaevinin bir parçası. Cezaevinin dışında bir yer değil, içinden oraya geçiliyor. Sadece koşullarını düzenleyen bir mekan olarak tarif etmek mantıklı. Öcalan yıllarca tek kişilik bir hücrede barış için çabaladı. Biz de gittiğimiz zaman o yeni yerde toplantılarımızı yapıyoruz. Sayın Öcalan sonrasında eski yerine gidiyordu” diye konuştu.

STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Pervin Buldan sürecin ilerleyişine dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

“Bu yeni yerle ilgili algı yaratılmak, Sayın Öcalan’ın konumunu zedelemeye dönük tartışmalar yürütülüyor. Ancak statüsü kalıcı bir hale getirilmiş değil. Farklı adımlara ihtiyaç var.”

İmralı Adası

Süreç tıkandı ilerlemiyor

Sürecin durakladığına da değinen Sancar son iki aydır beklenen ilerlemenin olmadığını kaydetti. Daha önce belirlenen bazı takvimlerin hayata geçirilmediğini ifade eden Sancar, “Sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın koordine etmesi gerek. Öcalan’la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu’dur. Yeni şartlar gündeme getiriyorlar. Bu yeni şartlar gündeme geldiğinde de bu sefer farklı bir ortam ve hava oluşuyor. Sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın süreci koordine etmesi gerek” diye konuştu.

Bahçeli’nin sözü yerine gelmedi

DEM’li Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan’ın yerinin değişmesinin yeterli olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Statü meselesi sadece Öcalan’ın o yere geçmesi ile tanımlanacak bir şey değil. Öcalan’a Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak tanımlaması henüz yapılmadı. Bahçeli daha öncesinde ‘Umut Hakkı’ndan bahsetti, bu konu artık konuşulmuyor. Yine Öcalan’ın gelip Meclis’te konuşması çağrısı yaptı, bu da konuşulmuyor. İki yıldır bu isteklerin hiçbiri gerçekleşmedi. Sürecin ilerlemesi için bunlar yeterli değil”