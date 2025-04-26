İktidarın “Terörsüz Türkiye” diyerek başlattığı süreçte terör örgütünün silah bırakıp kendini feshetmesi beklenirken PKK’nın lider kadrosunun kendini Suriye’ye kaydırdığı saptandı. Onlardan biri de Zaxo Zagros kod adlı Fawza El Yusuf adlı kadın terörist.

1991’de PKK’ya katılan Yusuf, 1996’ya kadar Şam’da terörist elebaşı Apo’nun kaldığı villadaki sekretaryasında yer aldı. Ardından Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarına ve buradan da Kandil’deki terör kamplarına gitti. Burada silahlı kadın teröristlerden sorumlu olan Yusuf, terör elebaşları Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin’e yakın isimler arasındaydı.

Yusuf, PKK’nın beyin takımındaki isimlerden.

Türkiye’ye yönelik pek çok kanlı saldırıda rol alan Yusuf, terör örgütünün beyin takımını oluşturan kadroda yer aldı. PYD sorumlusu olarak Suriye’ye geçen kadın teröristin şu anda geçici Şam yönetimiyle yürütülen görüşmelerde sözde Rojava özerk yönetimini temsilen baş müzakereci olduğu belirlendi. MİT’in etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde yer alan El Yusuf’un İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 20 milyon lira para ödülle kırmızı kategoride arandığı ortaya çıktı.