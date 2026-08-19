TBMM’de geçtiğimiz hafta kabul edilen ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan “Çerçeve Yasa”ya karşı protestolar sürüyor. Pazar günü Kayseri’de toplanan kalabalığa liderlik eden Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, yaptığı açıklamanın ardından “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİM

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Rabia Nur Coşkun, ifadenin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından ‘adli kontrol şartıyla’ dün serbest bırakıldı.

Rabia Nur Coşkun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Karar verildi. Söyleyeceğim tek şey; Türk milleti var olsun, devletimiz var olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden nasıl bugüne kadar geldiysem, bundan sonra aldığım her nefeste de onun izinden gideceğimi herkese bildirmek isterim” ifadelerini kullandı. Rabia Coşkun, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmasında şunları söyledi:

ŞEHİTLERİ UNUTMADIK

“Bugün buraya şehitlerimizin intikamını unutmadığımızı, şehitlerimize sahip çıktığımızı göstermek için toplandık. Bugün buraya toplandan herkes, şehidinin hesabını sormaya yemin etmiş kişilerdir. Bu vatan şehitlerinin kanıyla sulanmıştır.”

Coşkun ardından, teröristlere ait ceset torbalarının yer aldığı bir fotoğrafı protesto amacıyla, yırtarak yere atmıştı.