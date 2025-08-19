İktidarın, "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçte kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.
Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.
Komisyon toplantıda; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri, Gaziler ve Şehit Aileleri, Emniyet Şehit Aileleri Dernek ve Vakıflarının temsilcileri ile Diyarbakır Annelerini dinleyecek.
GAZİ KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ
Komisyona davet edilen gaziler de Meclis'e davetli listesinin kontrolünün ardından giriş yaptı.
Komisyona gelen gazilerden birinin koltuk değnekleriyle Meclis'e girmesi dikkat çekti.
Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ
Komisyonun 4. oturumunda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nden Mustafa Işık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN SABIRLARI ZORLANMAMALIDIR"
Gazeteci Hilal Köylü'nün haberine göre Işık şunları kaydetti:
“Teröristbaşı Öcalan’a kısmı af ya da genel affın gündeme gelmesini kabul etmiyoruz. Teröristbaşının fotoğraflarının sokaklarda dolaşmasına izin verilmemeli. Şehit ve gazilerimizin yakınlarının sabırları zorlanmamalıdır”
Işık ayrıca Terörsüz Türkiye’yi desteklediklerini ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inandıklarını söyledi.