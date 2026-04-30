İktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak nitelediği süreçte gözler, atılacak yasal adımlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında sürece ilişkin, "Bu yolda menzile varana kadar sabırla ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı değerlendirmede olumlu ilerleme olduğunu ifade etti.

Süreçte oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" raporunda da yer alan silah bırakma ile ilgili AKP içinde de herhangi bir görüş ayrılığı olmadığı belirtildi.

MAYIS AYI İŞARET EDİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, AKP kaynakları, mayıs ayı içinde somut gelişmeler yaşanabileceğine işaret etti.

Parti tarafından hazırlanan yasal düzenleme taslağının hazır olduğu, MHP ile de ortak bir metin üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Kurmaylar, "Yasanın Meclis’ten geçmesi 2-3 saati alır. Silahsızlanmayı görürsek yasayı 15 Temmuz’dan önce meclis yaz arası vermeden önce getiririz” ifadelerini kullandı.