Yunanistan’ın Ege Denizi üzerindeki adaları Paris Anlaşması’nı (1947) çiğneyerek silahla doldurmasını Türkiye, SÖZCÜ ile duymuştu.

Antalya’ya sadece 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası dahil 23 ada, Yunanistan’ın Aşil Kalkanı projesiyle İsrail yapımı çeşitli silahlarla donatıldı. Yunanlıların küstah provokasyonuna karşılık TSK stratejik bir adım attı.

BÖYLE TAHRİK POZU VERMİŞTİ Yunan Başbakan Miçotakis, Yunan birliklerini ziyaret edip Ege’de tur atmıştı.

KRİTİK NOKTA SİSAM

TSK, en seçkin askerlerinden oluşan 2 bin personelli 51’inci Komando Tugayı’nı, Tunceli’den Aydın’ın Söke ilçesine kaydırdı. Mekanize tugay, TSK’nın 2018’de Afrin’de yaptığı Zeytin Dalı Harekatı’nda büyük başarı kazanmıştı. Tugayın başında daha önce Anıtkabir komutanı olan Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu bulunuyor. Birlik, artık Ege’nin güney hattındaki yeni cepheyi koruyacak.

Söke, Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın toprağı olan Sisam Adası’nın tam karşısında bulunuyor. Yunanistan, Sisam’a tugay seviyesinde askeri birlik yerleştirmişti. TSK’nın bu adımı Yunan basınında da yankı uyandırdı.

‘DERİN ENDİŞE KAYNAĞI’

Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, söz konusu konuşlanmanın Ege’deki askeri dengeler bakımından dikkat çekici olduğuna ifade etti. Tugayın bölgeye konuşlandırılmasının, Ege’nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanmayı etkileyebileceğini belirten Charalambides, bu gelişmeyi Yunanistan açısından “derin endişe kaynağı” olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, geçen Meis, Karaada ve Çamlıada’yı ziyaret ederek tehditkar cümleler sarf etmişti.