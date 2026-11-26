İngiltere’nin Wendover bölgesinde yeni bir kriket sahası inşaatı öncesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Roma dönemine ait sıra dışı bir defin geleneğini ortaya çıkardı.

Kazı ekibi Cotswold Archaeology tarafından paylaşılan bilgilere göre, bölgedeki Roma yerleşiminde dördü yakılmış yetişkinlere, beşi ise bebek ve küçük çocuklara ait toplam dokuz mezar keşfedildi.

Mezarlar arasında arkeologları en çok şaşırtan buluntu ise Britanya’da türünün ilk örneği olabileceği belirtilen 1.600 yıllık çömlek mezarı oldu.

Bebek üstte, kuşlar altta kalacak şekilde gömülmüş

Yapılan incelemelerde, seramik çömleğin dibinde yaklaşık 9 aylık bir bebeğin, çömleğin ağız kısmında ise yetişkin bir tavuk ile küçük bir ötücü kuşun kalıntılarının yer aldığı belirlendi. Çömlek toprağa ters çevrilerek gömüldüğü için bebeğin kalıntıları hayvanların üzerinde yer alıyordu.

Organik kalıntılar üzerinde yapılan radyokarbon testleri, mezarın Milattan Sonra 3. yüzyılın başları ile 4. yüzyılın başları arasındaki bir döneme ait olduğunu doğruladı.

Ailesi Akdenizli göçmen olabilir

Roma döneminde bir yaşından küçük ölen bebeklerin evlerin içine veya yakınına gömülmesi yaygın bir uygulamaydı. Bebeklerin seramik çömlekler içine yerleştirilmesi Britanya’da son derece nadir görülen bir durum.

Bu geleneğin daha çok Akdeniz çevresinde yaygın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bebeğin ailesinin Akdeniz bölgesinden Britanya’ya gelen göçmenler olabileceğini tahmin ediyor. Arkeologlara göre kullanılan çömlek ise sembolik olarak "anne karnını" temsil ediyordu.

Tavuk 'lüks yiyecek' olarak sunulmuş

Mezardaki kuş kalıntılarının gizemini de değerlendiren araştırmacılar, Roma kültüründe tavuğun lüks ve egzotik bir yiyecek sayıldığını hatırlatıyor. Tavukların ölüye öteki dünyada eşlik etmesi için bırakılan bir yiyecek ya da tanrılara sunulan bir adak olarak mezara konulduğu düşünülüyor.

Öte yandan çömlek mezarının hemen yakınında yenidoğan ve 6 aylık 2 bebeğe ait mezarlar daha bulundu. 3bebek mezarının da tahıl kurutma fırınlarının yanında yer alması, bu definlerin hasat ve bereket ritüelleriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.