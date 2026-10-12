Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. Ters yönden ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü ile kendisini uyaran bir esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sürücü aracından inerek esnafın üzerine yürüdü.

Görüntülerde, sürücünün esnafın boğazından tutarak darbetmesi anları net bir şekilde görülüyor. Esnafın iddiasına göre, "Ağabey istersen geri dön, yol tıkanmasın" şeklinde uyarıda bulunmuştu. Sürücü ise bu uyarıya "Buranın emniyet müdürü sen misin?" diyerek küfürle karşılık vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın görüntülerini inceleyerek sanal devriye çalışması başlattı. Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç da aynı süreyle trafikten men edildi.

Sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.