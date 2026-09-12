Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saat 04.00 sularında meydana gelen olayda, ana yolda ters yönde seyreden bir otomobil polis ekiplerince durduruldu.

POLİSE SALDIRDI YERE YIĞILDI

Aracı kullanan Büşra A. ve yanındaki yolcu, alkol kontrolü yapmak ve cezai işlem uygulamak isteyen görevlilere mukavemet gösterdi.

Müdahale esnasında aniden yere yığılan, kısa süre sonra tekrar ayağa kalkarak polis aracına da saldıran Büşra A. ile yanındaki kişi, ekiplerin çabası sonucu güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alındı. Trafikten menedilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı.

Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.