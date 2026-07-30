Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bulunan tersanede çalışan 30 yaşındaki mühendis M.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 41 yaşındaki üretim müdürü E.Y'ye tabancayla ateş etti.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
6 el ateş edilirken bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan E.Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.