Yeni teknoloji ilk olarak Mississippi eyaletindeki Ingalls Shipbuilding tersanesinde, bugün büyük ölçüde el işçiliğiyle yürütülen üretim alanlarında denenecek. HII, sistem sayesinde hem üretim hızını artırmayı hem de kaynak işlemlerini daha güvenli ve standart hale getirmeyi hedefliyor.

KAYNAK POZİSYONUNU ANINDA DÜZELTİYOR

Akıllı mekanize kaynak sistemi, sensörler yardımıyla parçanın konumunu ve kaynak koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Olası hizalama hatalarını otomatik düzelten teknoloji, kaynak boyunca oluşan verileri de kayıt altına alarak kalite kontrolü ve üretim takibini kolaylaştırıyor.

HII yetkilileri, sistemin özellikle yoğun emek gerektiren kaynak işlemlerini daha verimli hale getireceğini ve çalışanların fiziksel yükünü azaltacağını belirtiyor. Projenin, ABD ile Güney Kore arasındaki savunma sanayi iş birliğinin önemli adımlarından biri olduğu ifade ediliyor.

GEMİ ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Pilot uygulama başarılı olursa teknoloji tersanenin farklı üretim alanlarına da yaygınlaştırılacak. HII, son dönemde yapay zeka, robotik sistemler ve dijital üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla ABD Donanması için inşa edilen savaş gemilerinin teslim sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Mühendisler, akıllı kaynak sistemlerinin yalnızca üretim hızını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda daha tutarlı kaynak kalitesi sağlayarak bakım ve onarım süreçlerine de katkı sunacağını değerlendiriyor.