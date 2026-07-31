Orman Genel Müdürlüğü’ne ait uçakların yurt dışındaki yangınlarda görev aldıktan hemen sonra Türkiye’de orman yangınlarının başlaması dikkat çekti. Geçen yıl da yangınlarla mücadele kapsamında 81 hava aracı kiralanmış, bunun için 10.2 milyar lira harcanmıştı.

FRANSA TEŞEKKÜR ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 26 Temmuz’da İspanya’nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini açıkladı. İki gün sonra Fransa’dan gelen talep üzerine iki uçak daha Fransa’ya sevk edildi.

Yumaklı, “Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkçe paylaşım yaparak, “Teşekkürler Türkiye” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN KİRALADIK

Türkiye, İspanya ve Fransa’ya uçak gönderirken, yangınlarla mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rusya’dan iki adet Beriev Be-200 tipi amfibi yangın söndürme uçağı kiraladı. Her biri 12 ton su taşıma kapasitesine sahip uçaklar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda konuşlandırıldı.