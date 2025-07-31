CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu ve çokça tartışıldıktan sonra Danıştay’ın iptal ettiği Çeşme Turizm Bölgesi Projesine atıfta bulunan Özkan, “4 Temmuz’da yanan alanların bu proje alanı olması tesadüf müdür” diye sordu. Şüphesini hazırladığı iki görseli yan yana getirerek dile getiren Özkan şöyle konuştu:

Bu harita İzmir’de yanan alanlarla Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun iptal ettiği Çeşme Projesi’nin alanını gösteriyor.

Birinci görsel, Çeşme Projesi alanı. Bu proje, ekolojik sisteme, çevre uyumuna, bugünkü yaşam tarzına ve anayasaya aykırı bulunduğu için Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunca iptal edildi.

İkinci görsel, Çeşme’de 1-4 Temmuz’da yanan orman alanı.

Alanların benzerliğine bakar mısınız? Birebir örtüşmektedir. Proje alanının yanarak kül olması tesadüf mü, plan mı?

Bu basın toplantısı aynı zamanda bir suç duyurusudur. Ben buradan savcıları göreve davet ediyorum. Bu mutlaka araştırılmalı ve ortaya çıkartılmalıdır.

DANIŞTAY RANT PROJESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan projeyi 31 Ocak 2020’de SÖZCÜ duyurmuştu. Kamuoyuna açıklanmayan proje, Suudi Arabistan’daki Albassam Şirketinin satış broşürleriyle ortaya çıkmıştı. Çeşme-Urla arasındaki 16 bin 624 hektarlık alanı kapsayan turizm bölgesi projesiyle bölgenin yapılaşmaya açılması ve halka kapatılması planlanmıştı. TMMOB ve sivil toplum kuruluşları rant projesine karşı çıkarak yargıya başvurmuştu. Mahkeme projeyi iptal etmiş, karar Danıştay’da onanmıştı.

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KÖYLÜLER GDZ ELEKTRİK’İ MAHKEMEYE VERDİ

Bu arada 1-4 Temmuz 2025 tarihlerindeki Çeşme yangınının mağdurları zararlarının karşılanması için hukuk mücadelesi başlattı. Yangında birçok köy evi, zeytin ağaçları, tarlalar, bağ ve bahçeler zarar görmüştü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edilmişti. İzmir Valisi Süleyman Elban da “Çeşme, Seferihisar, Foça, Aliağa ve Ödemiş yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklandığını açıklamıştı. Köylüler, GDZ Elektrik hakkında suç duyurusunda bulundu. Zararlarının karşılanmasını isteyen köylüler GDZ Elektrik Şirketine tazminat davası da açtı.