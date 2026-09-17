Lüksemburg'un kuzeyindeki Holztum yakınlarında, Geç Roma İmparatorluğu dönemine ait 141 altın "solidus" sikkesinden oluşan nadide bir define gün yüzüne çıkarıldı.

Amatör arayıcıların 2018'deki ilk buluntularının ardından Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından başlatılan kazılar 2024'e kadar sürdü. Arkeologlar, sikkelerin yanında Romalıların sınır güvenliği için kullandığı "burgus" adlı taş gözetleme kulesinin kalıntılarını da tespit etti.

BULUNAN SİKKELER TÜRKİYE SINIRLARINA UZANIYOR

Uzmanlar, MS 362–402 yıllarına tarihlenen sikkelerin dönemin neredeyse tüm Roma imparatorlarını temsil ettiğini belirtti. Definede özellikle Türkiye sınırları içindeki antik Nikomedia (İzmit) kentine ait 17 sikke öne çıkıyor; zira Oxford Üniversitesi veri tabanındaki 14 bin Roma definesi arasında bu yoğunlukta Nikomedia sikkesi bulunmuyor.

Antakya kökenli parçaların ise İmparator I. Valentinianus döneminde askerlere dağıtılan ödemelerle bölgeye ulaştığı değerlendiriliyor. İncelemeler, altın görünümlü bazı sikkelerin yüksek oranda kalay ve gümüş içerdiğini de gösterdi.

GÖMÜLME NEDENİ HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Sikkelerin MS 395 civarında gömüldüğü saptansa da bölgede hiçbir savaş veya kriz izine rastlanmadı. Sahibinin servetini sakladıktan sonra geri dönamadığı tahmin edilirken, Lüksemburg Kültür Bakanlığı koleksiyonu 322 bin dolara satın aldı.