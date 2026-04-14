Yıllarca yerel halk ve doğa tutkunları tarafından sadece basit bir işaret noktası olarak görülen "Farley Moor Taşı", arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe kapı araladı. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi George Bird’ün bölgedeki taş dizilimlerini inceleyerek yetkililere sunduğu rapor, tarihin tozlu sayfalarını aydınlattı.

ÖĞRENCİNİN DİKKATİYLE YENİ BİR KEŞİF YAPILDI

Bölgedeki diğer taş çemberlerini inceleyen George Bird, Farley Moor’daki tekil taşın aslında daha büyük bir yapının parçası olabileceğine dair kanıtlar sundu. Bu gözlemler üzerine Forestry England ve popüler arkeoloji programı Time Team iş birliği yaparak alanda kapsamlı kazı çalışmaları başlattı.

SUYUN ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN BİR TAŞ PLATFORM

Yapılan kazılar sonucunda arkeologlar, taşın altında ve çevresinde doğal bir su kaynağının üzerine inşa edilmiş özel bir taş platform tespit etti. Uzmanlar, bu mimari yapının Tunç Çağı topluluklarının su ile bağlantılı ritüel ve törenler gerçekleştirdiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

KUTSAL BİR ALAN OLARAK KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar, günümüze ulaşan tek taşın yanında geçmişte beş taşın daha bulunduğunu ve bu taşların 25 x 23 metre boyutlarında oval bir form oluşturduğunu kanıtladı.

Radyokarbon Analizi: Alanın M.Ö. 1700 yılına kadar uzandığı belirlendi.

Sürekli Kullanım: Taş platformun üzerindeki dikili taştan daha eski olması, bölgenin çok uzun bir süre boyunca kutsal bir alan olarak kullanıldığını gösteriyor.