Norveç’in en eski şehri Tonsberg’de yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, Erken Orta Çağ dönemine ait, üzerinde mavi taş görünümlü cam bulunan nadide bir altın yüzük gün ışığına çıkarıldı.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü (NIKU) tarafından yapılan açıklamaya göre keşif, kentin tarihi Orta Çağ drenaj sistemindeki kazılar sırasında, yüzeyin yaklaşık 8 santimetre altında gerçekleştirildi. Yetkililer, bu eserin kentte son 15 yılda bulunan ilk altın yüzük olduğunu bildirdi.

YÜZÜKTE KULLANILAN İŞÇİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi’nden Profesör Marianne Vedeler, yüzükte kullanılan işçiliğe dikkat çekti. Eserin, bükülmüş altın tellerin şekillendirildiği telkari (filigran) ve minik altın küreciklerin yüzeye dizildiği granülasyon tekniklerinin birleşimiyle üretildiği kaydedildi. Bu tarzın Norveç’e Bizans döneminde, Karolenj altın işçiliği yoluyla ulaştığı belirtilirken; benzer örneklerin İngiltere’de 9. ve 10. yüzyıllara, Danimarka’da ise 11. yüzyıla tarihlendiği ifade edildi.

TAŞIN TAKLİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzüğün merkezinde yer alan koyu mavi oval taşın, yapılan incelemeler sonucunda orijinal bir safir değil, değerli taşı taklit etmek amacıyla üretilmiş renkli bir Orta Çağ camı olduğu tespit edildi. Dönemin inanışlarında mavi safirin; ilahi gücü, şifayı ve iffeti korumayı simgelediği bilinir.

YÜKSEK STATÜLÜ BİR KADINA AİT OODUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yüzüğün tarihlendirilmesi, bulunduğu katmanın hemen üzerindeki bir ladin dalı sayesinde yapıldı. Karbon testiyle 1167-1269 yılları arasına tarihlenen bu dalın altında kalması sebebiyle, yüzüğün 9. ile 11. yüzyıllar arasında üretildiği kesinleşti.

Uzmanlar, yüzüğün ölçülerinin küçük olmasından yola çıkarak bir kadına ait olduğunu belirtti. Keşif alanının, 13. yüzyılda İskandinav kralları tarafından kullanılan Tunsberghus Kraliyet Kalesi’nin hemen yakınında bulunması nedeniyle, yüzüğün bir prensese veya dönemin zengin burjuva sınıfına mensup bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor.