Finlandiya'da Viking Çağı'na ait bugüne kadar bulunan en büyük gümüş sikke hazinesinin bir bölümü ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Yaklaşık bin yıl önce taşların arasına gizlenen hazineden çıkarılan 2 bin 381 sikke ve obje, müzede sergilenmeye başladı.

Metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, 3 Eylül 2026'da Finlandiya'nın Sysma bölgesindeki Ohrasaari Adası'nda tarihi bir keşfe imza attı. Geç Demir Çağı'na ait olduğu belirlenen hazine, Finlandiya Miras Ajansı'na bildirildi. Eserler, ertesi gün arkeologların gözetiminde bulunduğu yerden çıkarıldı. Birbirine yaklaşık 12 metre mesafedeki iki ayrı noktada bulunan gümüşler, yaklaşık bin yıl önce huş ağacı kabuğundan hazırlanan iki kabın içerisinde taşların arasına saklanmıştı. Keşif, kısa sürede uluslararası basının da ilgisini çekti.

HAZİNEDEN 4,5 KİLOYA YAKIN GÜMÜŞ ÇIKTI

Temizleme işlemleri öncesinde toplam ağırlığı 4,5 kilograma yaklaşan hazinede çok sayıda gümüş sikkenin yanı sıra bilezik, boncuk, metal bağlantı parçası ve kesilmiş gümüş parçaları da yer aldı.

Sysma'da bulunan hazine, büyüklüğüyle Finlandiya'da daha önce keşfedilen Viking Çağı hazinelerini geride bıraktı. Ülkede bu keşiften önce en büyük hazine olarak kabul edilen ve 1895 yılında Nousiainen'de bulunan koleksiyonda yaklaşık bin 700 sikke ve çeşitli objeler bulunuyordu. Eski hazinenin toplam ağırlığı ise yaklaşık 2,2 kilogramdı.

SİKKELERİN İZİ TÜRKİYE VE İRAN'A KADAR UZANIYOR

Araştırmacıların incelemelerine göre hazinedeki sikkelerin bir bölümü 1000-1050 yılları arasına tarihlendiriliyor. Sikkelerin günümüzde İsveç, Britanya ve Almanya sınırları içerisinde kalan bölgelerde basıldığı belirlendi.

En uzak coğrafyalardan gelen örneklerin ise bugünkü Türkiye ve İran topraklarına ait dirhemler olduğu tespit edildi. Sikkelerin kesin basım tarihleri ve kökenlerine ilişkin araştırmalar ise devam ediyor.

2 BİN 381 ESER 14 ŞUBAT 2027'YE KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Sysma hazinesinden çıkarılan eserlerin bir bölümü, 28 Kasım itibarıyla Lahti Tarih Müzesi'nde ziyaretçilere açılıyor. Sergide yer alan 2 bin 381 gümüş sikke ve obje, 14 Şubat 2027 tarihine kadar görülebilecek.

Sergilenen parçaların tamamı, hazinenin bulunduğu iki noktadan ilkinde keşfedilen eserlerden oluşuyor. Finlandiya Miras Ajansı ise hazinenin kataloglanması, korunması ve bilimsel açıdan incelenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Lahti Tarih Müzesi Sergi Küratörü Ilkka Kuhanen, keşfin henüz aydınlatılmamış pek çok yönü bulunduğunu belirterek, "Toplam sikke sayısını henüz bilmiyoruz. Ancak bir zamanlar Sysma'da ne kadar çok gümüşün dolaşımda olduğunu şimdiden görebiliyoruz" dedi.